|Кортизолът и адреналинът на майката, влияят на детето след раждането
"Ако майката живее в хроничен стрес или в емоционално неблагоприятна среда, това предава на бебето послание, че светът е несигурен и опасен. Това е ранна адаптация, която по-късно може да се прояви като тревожност, повишена чувствителност или трудности в регулацията на емоциите", обяснява тя.
"Обратното: спокойна, свързана и поддържаща среда по време на бременността подпомага изграждането на здрава нервна система и по-голям капацитет за устойчивост. Тези ранни влияния са в основата на по-късни модели на поведение, включително склонност към зависимости, трудности в близостта и автоимунни заболявания", уточнява психологът.
