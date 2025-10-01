Кортизолът и адреналинът на майката, влияят на детето след раждането

© Вътреутробната среда не е само биологична, но и психоемоционална. Състоянието на майката, нивото на стрес, сигурност и подкрепа или липсата им, директно влияе върху развиващата се нервна система на плода. Хормони като кортизол и адреналин преминават през плацентата и оформят начина, по който детето ще реагира на стрес след раждането. Това пише в своя Фейсбук профил психолог Янка Георгиева.



"Ако майката живее в хроничен стрес или в емоционално неблагоприятна среда, това предава на бебето послание, че светът е несигурен и опасен. Това е ранна адаптация, която по-късно може да се прояви като тревожност, повишена чувствителност или трудности в регулацията на емоциите", обяснява тя.



"Обратното: спокойна, свързана и поддържаща среда по време на бременността подпомага изграждането на здрава нервна система и по-голям капацитет за устойчивост. Тези ранни влияния са в основата на по-късни модели на поведение, включително склонност към зависимости, трудности в близостта и автоимунни заболявания", уточнява психологът.