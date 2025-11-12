Космически кораб или комета: NASA с подробности за тайнствения обект 3I/ATLAS
©
НАСА официално разкри структурата на междузвездния обект 3I/ATLAS, оставяйки учените изумени от неговия корабподобен вид.
Първоначално класифицирано като комета, това небесно тяло сега разкрива съвсем различна форма чрез най-новите изображения с висока разделителна способност от космическия телескоп "Хъбъл“.
Междузвездният обект, разположен на разстояние над 277 милиона мили от Земята, демонстрира забележителна яркост и енергия. Дългата му опашка, съставена от летливи материали, се простира далеч отвъд ранните прогнози, което предполага активни реакции към слънчевата радиация. С приблизителни размери между 320 метра и 5,6 километра, той е сред най-масивните и загадъчни "посетители" отвъд нашата Слънчева система.
Експертите все пак остават разделени по въпроса какво е оформило неговата силно асиметрична структура – някои посочват интензивните слънчеви сили, докато други спекулират с по-загадъчни влияния. Независимо от своя произход, 3I/ATLAS оспорва дългогодишните теории за междузвездните явления и предефинира разбирането на човечеството за това, което се намира отвъд звездите...
Още по темата
/
Мисията Axiom 4 на НАСА се подготвя за изстрелване: Индия, Унгария и Полша изпращат астронавти на МКС
25.06
Първият български спътник "Балкан-1" бе изстрелян в околоземна орбита с ракета Falcon 9 на SpaceX
15.01
SpaceX ще получи 843 милиона долара от НАСА, за да "унищожи" Международната космическа станция
27.06
Още от категорията
/
Цитиридис се натрови
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Светлана показа синините от побоя
17:26 / 11.11.2025
След 20 години проговори на сина си
16:36 / 11.11.2025
Промени в "Преди обед"
16:03 / 11.11.2025
Сашо Кадиев се захласна по колежка
13:47 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.