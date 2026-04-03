Отвън капсулата "Орион“ изглежда като малко пространство – особено ако ще живеете, спите, ядете и ползвате тоалетната в нея заедно с още трима души в продължение на 10 дни. Ето защо космическият кораб е оборудван с някои удобства, пише CNN.

Но отвътре пространството в капсулата е колкото това в кемпер. И за щастие, две от седалките на екипажа, както и стъпалата на другите две седалки, ще бъдат прибрани до завръщането на екипажа на Земята.

Допълнителното пространство е необходимо за астронавтите, а всеки един от тях ще прави 30-минутна тренировка всеки ден, за да поддържа мускулите и костите си силни в условията на липса на гравитация. Уредът за упражнения с маховик, по-малък от ръчен багаж, може да се използва за гребане, клякания и "мъртва тяга".

Макар да не е възможно да се вземат душ, всеки астронавт разполага с личен комплект, включващ сух шампоан, бебешки кърпички, четки за зъби и принадлежности за бръснене. Но те ще имат и баня, оборудвана с космическа тоалетна и врата за уединение. Тоалетната вече успя да се развали още след излитането, но екипажът успя да се справи с проблема доста бързо.

Когато дойде време за сън, космонавтите ще използва спални чували, закрепени към стените на "Орион“. А ако имат свободно време и ако гледката към Земята, Луната и космоса не е достатъчно завладяваща, ще имат лаптопи и таблети, заредени с филми, музика и игри.

Едно от луксозните удобства на борда е уред за затопляне на храна с размерите на куфарче, за да направи храненето малко по-уютно – както и сладки изкушения като торта, пудинг, пай, бисквити, шоколад и бадеми, покрити с шоколад.