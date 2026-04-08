Кухненските уреди улесняват ежедневието във всяка кухня. Невинаги обаче любимите рецепти от тефтера на баба успяват да се пресъздадат с тяхна помощ. Козунакът е един от тях. Burgas24.bg ще ви даде съвет как с помощта на хлебопекарна да си спестите много време в кухнята, приготвяйки автентичната рецепта за обредното тестено изделие за Великден.

Необходими продукти:

1 кг брашно

6 яйца

250 мл прясно мляко

330 г захар

250 г масло (или смес с олио/свинска мас)

1 ч.л. сол

1 кубче мая

20–30 мл ром или коняк

кора от 1–2 лимона

1 ванилия

За намазване:

1 яйце + 1 с.л. мляко

За поръсване:

захар

Начин на приготвяне:

Стоплете млякото, без да е горещо. Добавете в него маята, 1 с. л. от захарта и 3–4 с. л. брашно и оставете да шупне за около 10 минути. През това време разбийте яйцата със захарта.

В съда на хлебопекарната добавете течните съставки – шупналото мляко, разбитите яйца със захарта, 2/3 от разтопената мазнина (не трябва да е гореща) и коняк. След това добавете 900 г брашно и останалите съставки. Включете програма за тесто.

След приключване на програмата ще имате почти готово тесто за козунаци. Остава да го доомесите, като вложите в него останалото масло и брашно до желаната текстура, и да го оставите да втаса втори път на топло.

След това оформете козунаците, намажете ги с разбит жълтък, смесен с малко мляко, и поръсете със захар. След третото втасване печете в предварително загрята фурна на 170–180 градуса за 30–35 минути.

Да ви е сладко!