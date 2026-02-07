Край на спекулациите: Цвети разкри истината за отношенията си с Патрицио
© Инстаграм
В поредица от въпроси и отговори в Instagram, тя потвърди: в момента е сама и не поддържа никакви отношения с бившия си годеник – Патрицио.
"Никакви. Не си общуваме!“, категорична бе Цвети в отговор на директен въпрос от последовател.
С това признание тя ясно даде да се разбере, че главата "Патрицио“ е окончателно затворена.
Припомняме, че Цвети и Патрицио се сгодиха по време на снимките на кулинарното риалити, но малко след края на предаването двамата се разделиха при драматични обстоятелства.
Публично Цвети го обвини, че е станал пияница и наркоман, както и че ѝ е посягал физически и я е обиждал.
Патрицио не остана длъжен – в свое изявление той показа негативен тест за наркотици, с което отрече обвиненията и обвини Цвети в лъжи и провокации.
Въпреки бурното минало, Цвети изглежда е решена да гледа напред. Макар и без нова връзка, тя показва увереност и сила, отказвайки да се връща към токсични отношения.
"Животът продължава. Когато човек затвори вратата, се отваря друга.“ – гласи един от коментарите под публикацията ѝ.
