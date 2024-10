Крал Чарлз III игнорира телефонните обаждания на принц Хари

© Крал Чарлз III, който се бори с рак, не отговаря на телефонните обаждания на отчуждения си син принц Хари, за да не създава напрежение.



75-годишният монарх не е отговарял на телефонните обаждания и писма на херцога на Съсекс с основателна причина, твърди Робърт Хардман, автор на "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy".



Кралят е бил помолен да не отговаря на съобщенията на Хари, за да поддържа "нивата си на стрес", каза авторът пред Fox News.



Хардман обясни: "Точно сега трябва да поддържаме нивата на стреса на краля ниски. Не искаме той да се притеснява за допълнителни неща, които да го разтревожат допълнително".



"Знам, че хората продължават да казват: "Защо не вижда Хари, когато е в града? Защо не могат да оправят нещата? Но ако слушате какво е казал Хари в сериала си, в книгата си, в интервюта, има много за разопаковане", добави той.



"Точно сега има чувството, че не е моментът да си оправят отношенията. Но съм сигурен, че кралят би искал да нормализира нещата", каза още той.



Хари, който е в обтегнати отношения със семейството си, откакто той и съпругата му напуснаха кралските задължения през 2020 г. и се преместиха в САЩ, компрометира доверието на семейството в него с мемоарите си "Spare" и интервюта, в които отправи сериозни обвинения срещу старшите кралски особи.



Въпреки това, приятелят на Хари все още вярва, че нищо не може да даде на херцога повече щастие от възможността да възобнови връзката му с баща му, крал Чарлз, и брат му, принц Уилям.



Един от приятелите на Хари по-рано заяви: "В края на краищата не можете да отмените кръвните линии. Той не иска от баща си по-хубава къща или по-хубави коли. Той се опитва да подобри ситуацията."