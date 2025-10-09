ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и природата
Филмът, със заглавие "Намирането на хармонията: Визията на един крал" (от английски: Finding Harmony: The King’s Vision), проследява животът и екологичната философия на краля, основана на идеята за устойчивото съжителство с природата - тема, която той активно защитава вече десетилетия.
ЮПриродата е нашата опора - ние сме част от нея. Това, което причиняваме на природата, всъщност го причиняваме на самите себе си", казва Чарлз в кадри от филма.
В документалния филм ще бъдат показани редки архивни кадри, заснети през различните периоди от живота на краля, както и неговите лични коментари, в които той говори за мотивацията си да насърчава устойчивия начин на живот и да вдъхновява другите да се грижат за планетата.
"През по-голямата част от живота си се опитвам да насърчавам начини, по които да работим с природата, а не срещу нея. Трябва да възстановим баланса на планетата, която е подложена на огромен натиск", казва кралят.
Филмът ще проследи и развитието на философията "Хармония", изложена от Чарлз в книгата му от 2010 г. "Хармонията: Новият начин за гледане на нашия свят". Ще бъде показано как тази визия се реализира на практика чрез дейността на Фондация "Кралят" (The King’s Foundation), базирана в Дъмфрис Хаус, Шотландия.
Проектите включват инициативите за възраждането на общностите, развитието на устойчивия текстил, опазването на традиционните занаяти и изграждането на връзките между културата, образованието и околната среда.
Филмът е режисиран от е Никълъс Браун, който казва, че историята е "посланието за надеждата и устойчивостта": "Изненадващо малко хора знаят колко дълбока и последователна е борбата на краля за хармонията между човека и природата. Надяваме се този филм да вдъхнови хората по света да преосмислят своята връзка със заобикалящия ги свят".
Бриана О, ръководител на документалното звено в Amazon MGM Studios, добави, че филмът не само ще разкрие визията на краля, но и ще подтикне зрителите да се замислят за собствената си роля в опазването на природата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025
Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
09:10 / 09.10.2025
Какво означават различните цветове на гъбите за чинии
16:00 / 08.10.2025
Хонорарът на Лили Иванова удари 100 хиляди лева
14:19 / 08.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:58 / 08.10.2025
Медът трябва да се консумира в умерени количества, добавяйте лимо...
14:00 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета