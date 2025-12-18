Крал Чарлз става все по-откровен относно заболяването и лечението си от тежкото онкологично заболяване. Но колкото и готов е да говори за трудното преживяване, той все още запазва една важна подробност в тайна.На вчерашния, 12 декември, 77-годишният монарх се появи в предварително записано послание, заснето в имението Кларънс хаус. Видеото е част от Stand Up To Cancer - международна благотворителна кампания за повишаване на осведомеността и събирането на средства за борба с рака.Във видеото Чарлз разказва за поставената му си диагноза и подчерта значението на превенцията и ранното откриване на болестта."Днес мога да споделя с вас добрата новина, че благодарение на ранната диагноза и стриктното спазване препоръките на лекарите, моят собствен график за лечение ще бъде съкратен през новата година“, споделя кралят.И допълва, че това постижение е както "лично благословение“, така и "свидетелство за забележителния напредък, който е постигнат в грижата за болните от рак през последните години“.Монархът се подлага на ежеседмично лечение от обявяването на диагнозата си през февруари 2024 г.Но въпреки откровеността си пред обществеността, Чарлз все още не е разкрива една значителна подробност – от какъв точно вид рак се лекува. От Бъкингамския дворец заявиха, че това е съзнателен избор от страна на монарха, както и на неговите съветници.Все пак от двореца преди време леко "открехна завесата“, съобщавайки, че въпреки че диагнозата на краля е поставена след лечение за "увеличена простата“, той не страда от рак на простатата.Последните месеци бяха наистина тежки за британското кралско семейство. Не само само Чарлз, но и снаха му Кейт Мидълтън беше диагностицирана с тежкото заболяване. А точната диагноза бе "неопределен вид рак“.Неотдавна, по време на участие в The Reluctant Traveler на Apple TV+, принц Уилям разказа за шока от това, че и на баща му, и на съпругата му са открити ракови заболявания в рамките едва на няколко месеца."Бяхме много щастливи. Дълго време не сме имали сериозни заболявания в семейството. Моите баба и дядо живяха до преклонна възраст,“ каза принц Уилям, визирайки кралица Елизабет и принц Филип, пише ladyzone."Те бяха олицетворение на здраве, търпение и устойчивост. Така че като семейство бяхме големи късметлии,“ продължи той. "Но сега ситуацията се промени толкова бързо се променя, което е шокиращо.“И добавя, че 2024–2025 за него са двете най-трудни година, които е преживявал. "Животът ни изпитва и способността да преодолеем това е нещото, което ни формира като личности.“