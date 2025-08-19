ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Кралицата на кетамина" се признава за виновнана за фатална доза на Матю Пери
Джасвин Сангха става петият и последен обвиняем за смъртта от свръхдоза на звездата от "Приятели“, който сключва споразумение за признаване на вината с федералните прокурори, избягвайки процес, планиран за септември.
Тя се съгласи да се признае за виновна по пет федерални наказателни обвинения, включително за предоставяне на кетамин, довел до смъртта на Пери, съобщиха федералните прокурори в изявление.
Прокурорите определиха Санга, 42-годишна гражданка на САЩ и Обединеното кралство, като плодовит наркодилър, познат на клиентите си като "Кралицата на кетамина“, използвайки термина често в прессъобщения и съдебни документи и дори го включвайки в официалното наименование на делото.
Тя се съгласи да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда.
"Тя поема отговорност за действията си“, каза адвокатът на Санга, Марк Герагос, пред CNN.
В споразумението тя призна, че е продала четири флакона кетамин на друг мъж, Коди Маклори, часове преди той да почине от свръхдоза през 2019 г. Маклори не е имал връзка с Пери.
Прокурорите ще оттеглят три други обвинения, свързани с разпространението на кетамин, и едно обвинение за разпространение на метамфетамин, което не е свързано със случая Пери.
Сангха официално ще промени признанието си за виновен на предстоящо изслушване, където ще бъде насрочена присъдата, съобщиха прокурорите. Тя може да получи до 45 години затвор.
Тя и д-р Салвадор Пласенсия, който подписа собственото си споразумение за признаване на вината на 16 юни, бяха основните цели на разследването. Трима други обвиняеми - д-р Марк Чавес, Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг - се съгласиха да се признаят за виновни миналата година в замяна на сътрудничеството им, което включваше изявления, в които са замесени Сангха и Пласенсия.
Пери беше намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис от Ивамаса, неговия асистент, на 28 октомври 2023 г. Съдебният лекар постанови, че кетаминът, обикновено използван като хирургична упойка, е основната причина за смъртта.
