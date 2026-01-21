Красавица чукна 40, празнува в Дубай
За дестинация на празненството тя избра Дубай, а красавицата получи стотици червени рози по случай повода си. Валери Стефанова - носителка на титлата "Мисис България Вселена 2020“, отпразнува своя юбилей в Града на богатите - Дубай. Освен че луксът около нея е очевиден и неоспорим, подаръкът, който получи, също предизвиква внимание — стотици рози, като с част от тях на английски бе изписано: "Обичам те, Вал“.
Тя е едно от имената, които през последните години се наложиха в светските хроники извън класическия модел на конкурсна слава. Родом от Хасково, тя отдавна живее и работи в Лондон, където изгражда собствен бизнес в сферата на красотата и естетичните услуги. Именно професионалната й реализация извън България я отличава сред носителките на подобни титли - при нея короната идва като допълнение към вече изграден път, а не като стартова точка.
След спечелването на "Мисис България Вселена“ Валери Стефанова активно присъства на публични събития, модни и благотворителни инициативи, като поддържа образ на сдържана, но уверена жена. Тя не залага на скандално поведение, а на присъствие, което й носи интерес както от медиите, така и от светските среди. В интервюта е споделяла открито за трудности от миналото си и за пътя, който е извървяла, за да стигне до живота, който има днес.
Личният й живот също предизвиква внимание - Валери е омъжена и често споделя моменти от пътуванията си, като не крие любовта си към различни култури и дестинации по света. В социалните мрежи тя показва балансирано съчетание между блясък, работа и лични преживявания. Така Валери Стефанова постепенно изгражда образ на модерна Мисис България - жена със собствена история, професия и ясно изразена идентичност, пише Телеграф.
