Краси Балъков, легендата на българския футбол, разказа откровено за детството, успехите и трудностите в живота си."Най-силно характера ми е оформило семейството ми и треньорите от спортното училище, особено Бог да го прости, Васил Матев“, сподели Балъков, припомняйки как дисциплината и вниманието към юношите са го изградили като победител. Той призна, че още от малък е усещал футбола като своя съдба: "От първи до четвърти клас почти не се прибирах вкъщи - училище, дворови игри… Футболът беше всичко за мен“, каза Балъков пред NOVA.Балъков разказа и за уроците от чужбина. Португалия го е научила на топлина, отвореност и интеграция, а Щутгарт и Германия оставили дълбок отпечатък у феновете. "В момента не можеш да осъзнаеш какво оставяш зад себе си, но по-късно разбираш радостта, която си донесъл на хората“, каза той.Легендарният футболист говори и за личния живот и ценностите: "Футболът ми отне свободата, защото трябваше да правя компромиси с много неща, най-вече с времето с децата. Но съм в идеални отношения с тях и с бившата си съпруга.“ Той подчерта и колко е важен примерът за младите: "Всеки от нас, популярен или не, е пример и трябва да показва правилния път.“Освен спортната кариера, Балъков се гордее с благотворителната си дейност. Почти 30 години е посланик на СОС Детски селища и основател на фондация с колеги, за да подпомага хора в нужда. "Когато сме единни, можем да излизаме от всякакви кризи - и в спорта, и в живота“, каза той, като отбеляза, че големите чудеса в живота идват именно в моментите на трудности.