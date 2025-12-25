След края на Ергенът Красимир отново попадна в центъра на вниманието – този път не заради екранните си действия, а заради скандално откровено интервю, което даде за подкаст.В разговора той призна, че още при първата среща с участничките е осъзнал, че няма да открие любовта, заради която уж е влязъл във формата и е решил поне да се позабавлява, правейки секс с жените."От ден първи разбрах, че моята жена не е там“, заяви Красимир.По думите му това го накарало да промени отношението си към участието, което по-късно довело и до поредица от действия, предизвикали бурна реакция сред зрителите.Красимир не скри разочарованието си от предаването и хората вътре, като открито заяви, че не е възприел преживяването като автентично търсене на чувства.Изповедта му предизвика остри реакции в социалните мрежи, като много зрители го обвиниха, че е подценил формата и участничките, а други пък заявиха, че най-сетне е казал това, което мнозина подозират.Думите на Красимир отново отвориха дебата за смисъла на риалити форматите, границата между шоу и искреност и дали подобни предавания наистина търсят любов, или просто скандал и рейтинг."От ден едно разбрах, че на това място няма да срещна любовта, та си викам – дай да го ударя на секс туризъм и да си ходя. Така, де, каквото такова, поне да не ми е толкова скучно и да има някакъв кеф. Каква ти любов, какви ти пет лева с тези персони, дето бяха вътре?! Абсурд!“, изцепи се Краси Тъпото, пишат от Блиц.