На 18 март от 19.00 часа в зала "Пета Дубарова" на Културен център "Морско казино“ пианистката Венета Нейнска ще представи "Концерт с история: La Femme Fatale“ – програма, посветена на френската музика и на образите на легендарни женски персонажи в класическата традиция.Вечерта ще съчетае музика и разказ, като публиката ще има възможност да се потопи в света на френските композитори Габриел Форе и Мел Бонис.Програмата включва три ноктюрна, оп. 33 от Форе, както и клавирната транскрипция "Лунна светлина“ от Форе–Бонис.Акцент в концерта е цикълът "Легендарните жени“ на Мел Бонис – поредица от пиеси, вдъхновени от митологични и литературни героини, сред които Феба, Вивиана, Омфала, Саломе, Дездемона, Мелизанда и Офелия. Всяка творба разкрива различно лице на женската сила, мистерия и съдба.С проекта "Концерт с история“ Венета Нейнска съчетава изпълнение на живо с кратки разкази за композиторите, произведенията и вдъхновяващите ги истории, превръщайки класическия концерт в по-близко и увлекателно преживяване за публиката.Билети можете да намерите на: EPAYGO: https://epaygo.bg/5124245142 и касите на EasyPay.