Красива журналистка на NOVA се омъжи
Автор: Екип Burgas24.bg 20:25
© NOVA
Репортерът на "Новините на NOVA" Софи Цветкова направи важна крачка и се врече във вярност на своя избраник Кирил Михайлов.

Щастливата двойка сключи църковен брак в столичния храм "Света София" в компанията на най-близките си хора, съобщиха от телевизията.



