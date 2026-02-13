Краят на месеца носи ново начало на три зодии
Близнаци
За Близнаци краят на февруари може да донесе щастливи съвпадения чрез комуникация и нови контакти. Срещи, кореспонденция и непринудени разговори могат да доведат до интересни предложения или полезни връзки. Дори един обикновен ден може да се превърне в обещаваща история. Вероятни са и добри новини, свързани с работа, училище или лични проекти. Нещо, което е било в застой от дълго време, внезапно получава зелена светлина без никакви допълнителни усилия от ваша страна. Излизайте по-често, не отказвайте срещи и бъдете по-отзивчиви към съобщения.
Рак
Раците ще имат късмет по въпроси, които преди това са причинявали много тревоги и несигурност. В края на февруари може да се изясни важна ситуация, да се появи необходима информация или подкрепа. Вземането на решения, които преди са изглеждали трудни, ще стане по-лесно.
Това е и добър момент за лични дела, семейни и битови дела. Всичко, свързано с близки, се решава по-гладко и спокойно от очакваното. Не отлагайте разговори и действия, които се готвят от дълго време. Обстоятелствата в момента се развиват във ваша полза и е важно да не го пропускате
Козирог
Козирозите ще преживеят успех в бизнеса и бъдещите си планове. Възможни са обещаващи оферти или неочаквано признание. Неща, които преди са изисквали дълго чакане, може да се развият по-бързо. Това е добър период за започване на нови проекти, преговори и обсъждане на перспективи. Хората са по-склонни да се ангажират и подкрепят вашите идеи. Поемете инициатива и не чакайте перфектния момент. Краят на февруари ще бъде точно такъв момент! Просто бъдете по-смели и мислете малко по-малко.
