|Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
"Най-голямата победа е, че все повече се говори в обществото за тях“, казва певецът. Благодарение на подкрепата на хората зад проекта вече са събрани значителни средства за построяване на интеграционен център. "Не става дума за болница, тези деца не са болни. Те имат нужда преди всичко от интеграция“, уточнява пред bTV Криско.
Едно от големите предизвикателства остава намирането на подходящ терен в София, който да е лесно достъпен за всички семейства.
Като баща на дете със синдром на Даун, Криско говори спокойно и откровено за темата. "На първо място човек трябва да си каже, че щом едно такова дете е дошло в семейството му, то това не е случайно. Самото то е избрало да бъде в това семейство. Може би Вселената е наясно, че родителите биха се справили с това. Подобни деца показват смисъла и ни напомнят защо съществуваме.“
Според Криско най-голямото предизвикателство идва от незнанието. "Никой не е подготвен за появата на такова дете. Особено майката – тя има нужда от подкрепа. И в този момент бащата е този, който трябва да поеме контрол“, добавя певецът.
"На мен лично ми бяха нужни няколко месеца, за да приема ситуацията. Но всичко е индивидуално – при някои процесът може да продължи с години. Изпитанието е голямо, много хора дори се разделят, но лично аз гледам философски и вярвам, че това може да направи отношенията между двама души още по-стабилни.“
С усмивка Криско разказва и за своя син Дани – "Той е пакостлив, усмихнат и вече се учи да ходи. Дани е чиста енергия и любов.“
Фондацията "Слънчеви деца“ вече е отправила призив за подкрепа и доброволци, които да помогнат за изграждането на интеграционния център и за създаването на по-добра среда за децата със специални потребности.
