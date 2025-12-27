"Тук и сега" и водещата Десислава Банова-Плевнелиева ни среща с един от най-разпознаваемите изпълнители, продуценти и автор на песни у нас – Криско.- Обяснявам си го като процес. Това е като да тръгнеш на фитнес – не можеш да очакваш на петия ден да избухнеш с тяло. Но би трябвало след няколко години на усърдна работа, постоянство и дисциплина да очакваш резултати. Тези концерти бяха за моята 18-годишнина на сцената. Вярвам, че когато човек е постоянен и работи усърдно, резултатите рано или късно ще дойдат. Това е плод на моя труд – двата концерта в "Арена 8888 София", трите концерта в Спортна зала - Варна пред 17 000 човека, зала "Колдрум“ в Пловдив, която е най-голямата зала в града и беше sold out също.- Със страхотни. Най-добрата ми година в професионален и личен план. В САЩ направихме поредно турне с много хора. Напълнихме голяма зала в Чикаго. Стотици концерти в България и Европа. 2025 г. беше добра за мен.- Старият Криско трябва да е младият Криско, защото това е период преди 10 години. Когато бях по-млад, бях по-буен и по-експресивен, както всеки по-млад човек. Сега смятам, или поне се надявам, че съм помъдрял малко. Така че в момента балансът между стария и новия Криско мисля, че е добър.- Както се казва, върхът на айсберга е само това, което ние виждаме. Отдолу е по-голямата част, където е истинският труд и лишенията. Във всяка професия човек прави своя избор. Така че трудности винаги има, но аз никога не съм искал да ги акцентирам и да се фокусирам върху тях. Във времето, в което живеем, има достатъчно много проблеми, всеки от нас има достатъчно много проблеми. Иска ми се хората, когато са ангажирани с моето присъствие на екран, по-скоро да се чувстват разтоварени, отколкото аз да им обяснявам колко ми е било трудно. Предпочитам цялата енергия, която предоставям на публиката, да бъде изпълнена с позитивизъм.- Да, имал съм такива моменти - 2008, 2009, 2010 година са били може би най-трудните моменти в решението ми накъде да тръгна. Вече имах набор от песни, но нямах никакви пари, защото нямаше резултати от това, което правя.Налагало ми се е да живея в мизерни места, с хлебарки и друг тип "домашни любимци". Така че имал съм своите трудни моменти. Кръстосвал съм зяла София пеша.Радваме, че това е било част от моя път, защото човек по този начин се изгражда – чрез трудностите и моментите, в които знаеш, че или се стягаш, или центруфугата те изхвърля.- И двете имат нужда да бъдеш визионер – малко да гледаш напред, малко да си Ванга. Защото, както и в музиката, правиш музика, която идва от теб, но тя е свързана с въздуха, който диша една страна. Затова много хора казват: "Защо не направите песен, която да стане хит в друга държава?" Ами защото трябва да отидеш в тази държава и да поживееш в нея, за да разбереш как вибрира тя.Най-важното е да можеш да си представиш какво може да се случи след 5 години и да го "засееш“ сега, за да покълне и да донесе своите резултати.- Естествено, че не всяка песен е ставала толкова успешна, колкото ми се е искало. Но добрата новина е, че човек трябва да е подготвен и да знае, че не всичко, което направи, ще бъде "уау“. Важното е провалът да не те отказва – това е част от голямата картина. Ставаш и продължаваш.- Смятам, че все по-малко. Преди 10 години беше по-голяма. Сега образът на сцената и образът в живота започват все повече да се припокриват.- Цвети е много честен човек, с висок морал – качество, което днес рядко се среща. Още когато се запознахме през 2012 година, видях в нея много стойностен и качествен човек, за който тогава не бях готов. Затова не предприех още тогава сериозни стъпки.- Когато човек стане родител едно от нормалните неща е да се почувства по-социално ангажиран. Това е моментът, в който започваш да предпочиташ повече да даваш, отколкото да взимаш. Преди това човек, според мен, действа една идея по-егоистично, в което няма нищо лошо, защото докато човек е млад, той трябва да граби от живота, да взима, да се учи, да вижда, за да може точно когато дойде моментът, в който стане родител, да започне обратният процес – само да даваш. Така че, двете ми деца, смятам, че са направили една много приятна промяна в моя мироглед.- Първото нещо, което още преди една година заявихме, беше, че ще гоним слънцето – дори да стигнем само до звездите, пак е един огромен успех. За тази една година успяхме като средства да съберем малко над 1,2 милиона лева. Успяхме да организираме безплатно дентално лечение в големите градове за децата и младежите със специални потребности. Успяхме да осигурим безплатна рехабилитация в София за тези деца и младежи. Организирахме няколко лагера напълно безплатно за тях. Над, може би, 50 благотворителни мероприятия, които бяха в подкрепа на нашата фондация.И най-важното – това, което обявих преди няколко дни в социалните мрежи, е, че ще имаме парцел, което е абсолютно повратната точка в нашия път, защото без да имаме земя под краката си – буквално и преносно – ще ни е много трудно да осъществим нашите цели. Така че тук е моментът да благодаря и на, може би, най-големите дарители в нашата фондация – моя приятел Мирослав Марков, който ще ни предостави този парцел и ще имаме възможност вече да строим върху него.Няма да е кратък пътят. Сега имаме една година административни работи, докато самият парцел придобие разрешение за строеж. Това обаче е чудесен период, в който да можем да изготвим проекта на хартия и да знаем реално колко ще струва тази сграда и съоръженията вътре, и съответно да можем ясно да кажем на обществото от какво имаме нужда и да се надяваме на най-добрата подкрепа.- Човек, когато е здрав, може да направи всичко на този свят. Просто няма нещо, което да ни попречи. Така че здравето го пожелавам – на себе си, на семейството си, на всички хора. Когато си здрав, можеш да мечтаеш, да имаш цели и да ги постигаш.- Аз смятам, че най-голямото чудо в живота ни е, че ни е предоставена възможността да се родим на Земята и да изминем този път – всеки с каквато мисия има. Така че най-голямото чудо е, че сме тук и имаме възможността да живеем един живот.