|Кристиано Роналдо се е изръсил милиони за пръстена на Джорджина
Пръстенът на Кристиано Роналдо за Джорджина Родригес струва 8,5 милиона евро
Експертът по бижута Стивън Стоун каза, че пръстенът има 30-каратов диамант и, въз основа на размера му, общата сума би била много по-висока: 10 милиона долара или 8,5 милиона евро!
Същият експерт каза още, че диамантът на пръстена на Джорджина е 30 пъти по-голям от този, който обикновено се използва в годежните пръстени.
