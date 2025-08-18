ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кристина Димитрова каза кой е красивият млад мъж до нея
Певицата поясни, че неизвестният мъж, с когото се е снимала на празника си, не е младото ѝ гадже, какъвто слух тръгна, а най-големият ѝ син Митко. Той е от брака на Кристина Димитрова с журналиста Иван Тенев, с когото днес са много близки приятели.
След раздялата си с него, певицата имаше брак с футболиста Георги Димитров – Джеки, с когото има също син, който носи името Мартин.
От 1994 година Кристина живее с Васил Чипев, който наистина е по-млад от нея с няколко години. Пояснението е нужно, понеже изпълнителката винаги е младеела така, че тези, които не знаят за възрастовата разлика с любимия ѝ, едва ли биха я отгатнали, пише HotArena.
