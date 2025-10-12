Дойде ли краят на романтичната история между юристката Кристина Пламенова и актьора Петър Данов в риалити шоуто "Ергенът: Любов в рая“? Отношенията им започнаха обещаващо, но в последните излъчени епизоди всичко се разпадна като кристална чаша, ударена в мрамор. Поводът за разлъката бе миналото на красивата блондинка, което изненадващо се оказа доста по-пикантно, отколкото зрителите предполагаха.Юристката с нежна усмивка и хладен ум, която плени сърцето на Петър – възпитаник на Стефан Данаилов и един от най-коментираните участници в шоуто, не пожела дори да го погледне след последния им спор. "Няма да има следващ път!", отсече тя с ледено изражение, което би накарало дори най-уверения мъж да замръзне на място.Според зрителите, думите й не са били следствие на афект, а категоричен знак, че между тях няма да се получи. Драмата избухна, когато под влиянието на алкохола Кристина реши да бъде напълно откровена пред Петър и разкри подробности за своето минало. След няколко коктейла под палмите на остров Родос, където се снима риалитито, блондинката се поотпусна и призна, че е имала кратка авантюра не с кого да е, а с Даниел Петканов - Лудия репортер, както и с бившия спортен министър и настоящ политик Радостин Василев, известен още като Руди Гела.Според източници на "Уикенд" аферата й с лидера на партия "Меч" е била преди 3 години, когато той все още беше женен за предишната си съпруга.Тези две имена бяха достатъчни, за да превърнат спокойната вечер в сцена на ревност и наранено его. Петър побеля от яд, челюстта му се стегна, а очите му потъмняха - очевидно не очакваше, че Кристина ще има такава пъстра предистория. Според свидетели, актьорът буквално "вдигнал кръвно" и предпочел да я игнорира, вместо да прави сцена пред камерите.Пламенова обаче не спря дотук. След като обърна още няколко чашки, тя си развърза езика повече и разказа пред останалите участници как Петканов я е канил в къщата си в луксозния комплекс край Перник "Делта хил". Определи го като "много забавен, луд в най-добрия смисъл", но намекна, че връзката им не продължила дълго. За Радостин Василев пък говори с уважение и дори възхищение - нарече го "най-интелигентният мъж, с когото е била".Разбираемо, това не подейства добре на самочувствието на Петър. Малко по-късно той обясни пред камерите, че е свръхчувствителен към бившите на Кристина, защото я харесва прекалено силно. "Толкова ли е трудно да не споделяш за бившите си любовници? Това ме кара да се чувствам зле - не защото съм неуверен, а защото много те харесвам. В моята глава ти си идеален образ", сподели той с разочарование. Говори се, че след предаването младият актьор се е събрал с бившата си приятелка и отношенията му с Пламенова със сигурност не са просъществували.Зрителите останаха разделени в мненията си. Едни защитиха Кристина, казвайки, че няма нищо срамно в това да имаш минало, още повече когато не криеш истината. Други пък смятат, че подобни откровения нямат място в любовно шоу, където всяка дума може да се превърне в оръжие срещу теб. Ситуацията стана още по-интересна, когато се включи и друга атрактивна участничка – бившата плеймейтка и настояща студентка по психология Дениз Хайрула, която стана пряк свидетел на скандала. Тя опита да разведри обстановката, като философски заяви: "Правете любов, а не война". Дениз дори си позволи да сподели, че и тя е имала вземане-даване с Дани Петканов, макар отношенията им да се ограничили до еднократно ходене на кино без интимно продължение.Последното разкритие предизвика истински шок в зрителите. Оказва, че Лудия репортер сякаш е магнит за красиви жени. След развода си с модела Алекс Богданска, Петканов очевидно не е изгубил чара си. С днешна дата той е обвързан с манекенката Глория Петкова, с която се запознали покрай предаването "Трейтърс".В социалните мрежи се появиха много противоречиви коментари. Част от феновете на шоуто се чудят какво точно привлича жените у Петканов – хуморът, нестандартното поведение или просто харизмата. Други пък не спестиха критики към Кристина, че не е трябвало да обсъжда публично имената на бившите си, особено след като те вече имат нови партньорки и семейства. "Криси трябва да бъде по-обрана. Не бива да разкрива твърде много пред камерите. Това може да ѝ изиграе лоша шега", коментират зрители на страницата на "Ергенът" във фейсбук.Каквото и да се случи занапред, едно е сигурно - през последните дни Пламенова се превърна в една от най-обсъжданите дами в шоуто.