ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
Двамата бяха щракнати по бански, а кадрите показват, че и Крум, и половинката му поддържат завидна форма.
Самият журналист публикува снимка в социалните мрежи, придружена с шеговит коментар: "Човек и добре да живее, един ден морето на Слънчака привършва“.
Феновете не закъсняха с комплиментите и лайковете, а много от тях признаха, че двойката е сред най-атрактивните на българския морски бряг това лято, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 738
|предишна страница [ 1/123 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-богатият човек в Европа има 178 милиарда долара
16:49 / 19.08.2025
Пантера дебне селската хижа на Чарлз III и Камила
16:00 / 19.08.2025
Моноспектакълът "Нашенец" на Мариус Куркински гостува в Бургас
15:37 / 19.08.2025
Нашенка разведе голяма турска звезда
15:33 / 19.08.2025
Дефицитът на витамин D отключва автоимунни заболявания
15:27 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село
12:49 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета