Крум Савов обяви голямо завръщане
"След 13 години - отново там, където спортът има глас. Този път в интернет.", написа той, като добави:
Крум Савов отново води разговора. Нов екип. Нова енергия. В първия епизод - млад шампион в тениса, който вече печели огромни отличия.
Пълният епизод зрителите и любителите на спорта могат да гледат в петък в YouTube.
