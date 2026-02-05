Сподели close
Спортен свят се завръща. Това обяви самият автор на предаването - известният спортен журналист Крум Савов в своя Instagram профил:

"След 13 години - отново там, където спортът има глас. Този път в интернет.", написа той, като добави:

Крум Савов отново води разговора. Нов екип. Нова енергия. В първия епизод - млад шампион в тениса, който вече печели огромни отличия.

Пълният епизод зрителите и любителите на спорта могат да гледат в петък в YouTube.