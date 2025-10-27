ЗАРЕЖДАНЕ...
Кръстен е на велик футболист, но вместо маркетинг избира музиката и не греши
Въпреки интересния си личен път, Роби доказва че талантът и страстта винаги намират правилния път.
Robi е кръстен на легендарния футболист Роберто Баджо, защото баща му е голям фен на футбола. Роберто също гледа много мачове като дете. В 3-и клас обаче среща нотите за пръв път. Той започва да посещава уроци по китара при много добър учител в родния си град Монтана.
За съжаление, през тийнейджърските години музиката остава на заден план, отстъпвайки отново място на спорта. Тогава той се посвещава на тренировките по волейбол. След гимназията обаче, животът го отвежда в корпоративния свят, където години наред работи в сферата на маркетинга.
Срещата на Robi с "Молец“
Именно докато е ангажиран с корпоративната си работа, съдбата го среща с музикантите от група "Молец“. Тази среща се оказва ключова и предопределя бъдещето му, пише Ladyzone.
