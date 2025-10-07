Новини
Кучета и торта с една свещ, един от най-богатите остаря с още една година
Автор: Екип Burgas24.bg 20:46Коментари (0)80
©
Победителката от втория сезон на "Ергенът" - Валерия Георгиева, отпразнува рождения ден на своя любим Ваньо Алексиев с трогателно послание в социалните мрежи.

Той е един от най-богатите българи, като милионите е натрупал от транспортния бизнес.

"Честит рожден ден на човека с най-голямото сърце! Благодарение на теб хиляди изоставени души знаят какво е любов, грижа и сигурност. Ти не просто помагаш - ти променяш животи. Гордея се, че вървя до теб и виждам как добротата ти осветява света!", написа Валерия под кадрите.

Възлюбеният и магнат става на 62 години.



