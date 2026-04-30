За първи път куче ще бъде част от Народното събрание. То се казва Роувър и ще бъде водач на незрящия депутат Иван Янев от "Прогресивна България".

Народният представител губи зрението си в много ранна детска възраст, а през годините дава много в опитите си да помогне на хората със специални потребности да имат възможност за пълноценен живот.

Депутатът завършва училището за деца с нарушено зрение в София "Луи Брайл". Придобива висше образование по история в СУ "Св. Климент Охридски", където разработва и защитава докторска дисертация на тема "Външната политика на България през втората световна война в българската историческа литература". Завършва магистратури по история, педагогика на зрително затруднените, публична администрация с профил държавна администрация, творческо писане и спортен бизнес. Хоноруван преподавател е по специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания в Национална спортна академия "Васил Левски". Янев е и треньор по шоудаун.

Автор на редица книги и научни статии.

Депутатът е председател на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", Спортен клуб за интеграция "Витоша", член на управителния съвет на Съюза на слепите в България.