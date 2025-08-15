Новини
Къци Вапцаров с впечатляваща история от родното ни Черноморие
Автор: Десислава Томева 09:03
© Facebook
Къци Вапцаров сподели в социалните мрежи впечатляваща история от родното ни Черноморие.

Във Facebook актьорът написа:

Значи, сядаме на плажа и до нас в близост се настанява едно дойчланд семейство, с две приказно красиви момче и момиче, които в последствие разбрахме, че са Мая и Лио. Та Мая и Лио запознаха да се разхождат по полупразния плаж в доста широк диаметър и да си играят... Трупаха някакви неща, сбираха боклуци и нещо си играеха с тях...

По едно време Мая дойде близо до нас и взе някаква изоставена пластмасова, смачкана, прозрачна кофичка и се върна при купчината с боклуци... И в този момент ние осъзнахме и се загледахме, че тези две немски дечица бяха обиколили целия плаж, на около 100 метра и бяха обрали всички боклуци, като момчето държеше един найлонов плик, в който бяха натъпкали всичко по дребно, а едрите бутилки и други неща бяха до него, като немският татко дойде да им помогне и да изнесат и изхвърлят всичко това.

Ето така се създава впечатление за една нация, в очите на други нации.. Тези две деца Мая и Лио, за мен бяха прекрасна витрина на този народ и тези хора.








