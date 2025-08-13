ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Култов участник в "Игри на волята" - неузнаваем
По време на шоуто Генчо влезе в паметен конфликт с ландшафтния дизайнер Димитър Куков – сблъсък, който зрителите коментираха дълго след края на сезона. Но сега, години по-късно, бившият участник отново привлече вниманието – този път с пълна трансформация.
Наскоро Генчо сподели в социалните мрежи, че е минал под венчилото. И ако бракът му е важен личен момент, то това, което предизвика истински фурор сред последователите му, е новата му визия. Той се появи на снимки без брадата, с която публиката го свързваше, и буквално накара феновете да се зачудят дали това е същият човек.
Под публикацията заваляха десетки коментари: "Друг човек си така!“, "Боже, викам кой е този“ – реакциите варираха от изненада до възхищение.
Едно е сигурно – Генчо отново успя да изненада всички, но този път не със скандал или остро изказване, а с нов облик, който го прави неузнаваем.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 651
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Парис Хилтън показа лукс и пораснали деца
10:16 / 13.08.2025
Почетен гражданин на Бургас празнува днес
09:00 / 13.08.2025
Разходи за ремонт: Колко често трябва да сменяте основните части ...
16:44 / 12.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова във "Врана"
17:04 / 12.08.2025
Деси Слава ще се мести в Пловдив
16:11 / 12.08.2025
Колко сол е безопасно да има в ястието ни?
15:55 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета