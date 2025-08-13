Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Култов участник в "Игри на волята" - неузнаваем
Автор: Екип Burgas24.bg 13:40Коментари (0)63
©
Феновете на "Игри на волята“ добре помнят Генчо – един от най-колоритните участници в сезон 4 на екстремното риалити по NOVA. В предаването той се отличаваше не само с остър език и ярко присъствие, но и с емблематичната си брада, която беше негова запазена марка.

По време на шоуто Генчо влезе в паметен конфликт с ландшафтния дизайнер Димитър Куков – сблъсък, който зрителите коментираха дълго след края на сезона. Но сега, години по-късно, бившият участник отново привлече вниманието – този път с пълна трансформация.

Наскоро Генчо сподели в социалните мрежи, че е минал под венчилото. И ако бракът му е важен личен момент, то това, което предизвика истински фурор сред последователите му, е новата му визия. Той се появи на снимки без брадата, с която публиката го свързваше, и буквално накара феновете да се зачудят дали това е същият човек.

Под публикацията заваляха десетки коментари: "Друг човек си така!“, "Боже, викам кой е този“ – реакциите варираха от изненада до възхищение.

Едно е сигурно – Генчо отново успя да изненада всички, но този път не със скандал или остро изказване, а с нов облик, който го прави неузнаваем.



Още по темата: общо новини по темата: 651
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/109 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Парис Хилтън показа лукс и пораснали деца
10:16 / 13.08.2025
Почетен гражданин на Бургас празнува днес
09:00 / 13.08.2025
Разходи за ремонт: Колко често трябва да сменяте основните части ...
16:44 / 12.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова във "Врана"
17:04 / 12.08.2025
Деси Слава ще се мести в Пловдив
16:11 / 12.08.2025
Колко сол е безопасно да има в ястието ни?
15:55 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: