Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Култово предаване се завръща в родния ефир?
Автор: Екип Burgas24.bg 11:25Коментари (0)176
©
Би Ти Ви преговаря с Халваджиян за нови предавания. Телевизията е прибягнала до мерки с надежда да вдигне рейтинга си, а именно – да покани продуцентите-звезди на конкурентите си в Нова. От 13 години арменците не са работили с Би Ти Ви.

Когато става въпрос за много пари, приятелствата могат да се прекратят, а враговете се сдобряват. Случаят с Би Ти Ви и братята Магърдич и Джуди Халваджиян е от втория тип. Навремето те работеха заедно в продължение на 3 години, но през 2012-а медиата свали предаването им "Господари на ефира" и това беше краят на деловите им отношения. Арменците се закотвиха в Нова тв и оттам поведоха неофициална, но активна и ефективна война с вече бившите си клиенти.

Проблемът за Би Ти Ви е, че през 13-те години, изтекли от споменатите събития, Нова тв набра голяма скорост и редовно ги бие в борбата за рейтинг. В същото време предаванията на Халваджиян са абсолютен хит, бележат нови и нови върхове, а след финала на "Капките" на Националния стадион миналата пролет арменците и екипът им вече са официално признати за господарите на родния ефир.

Слуховете са, че основните преговори с Би Ти Ви се водят именно за тяхното емблематично шоу "Господари на ефира". То беше свалено от Нова телевизия преди 7 години и оттогава съществува единствено в интернет под заглавието "Господари на уеба". Продуцентът Джуди Халваджият не веднъж е подчертавал, че има желание да възстанови предаването, преди 2 години се говореше, че е пред подписване на договор за него с Нова телевизия, но до момента "Господарите" не са се върнали в ефира.

Сега има шанс за възстановяване на предаването, само че в Би Ти Ви. Джуди Халваджиян беше забелязан сред гостите на партито за 25-та годишнина на телевизията в средата на септември, а там се канят само партньори. Този сезон арменецът няма никакви проекти в Би Ти Ви. Присъствието му на празника обаче е знак, че явно има планове за завръщане в съвсем близкото бъдеще.

На рождения ден на емблематичния водещ Димитър Рачков преди дни тортата беше специална – с кадри от златните години на "Господарите" и надпис "Следва продължение...". Дали това не е още един знак за завръщане на предаването в ефир? Факт е, че Би Ти Ви има нужда от такова шоу, след като най-гледаните й предавания в момента са спорните откъм съдържание всевъзможни вариации на "Ергенът". 

"Господарите" има всички шансове да постигне рейтинг, равен поне на "Ергенът", но без скандалите и критиката срещу телевизията, които риалитито влачи след себе си, пише "Уикенд".



Още по темата: общо новини по темата: 1175
29.09.2025 Юлиан Константинов с дълбоко пазена тайна
29.09.2025 Алекс Богданска потвърди новината
29.09.2025 Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
29.09.2025 Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
29.09.2025 Рая призна за Явор
29.09.2025 "Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочароващ финал
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
10:38 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: