Никой друг филм не казва Коледа така, както "Сам вкъщи“. Не само защото действието се развива по време на празничния сезон, но и заради изключително празничния декор, който украсяваше дома на семейство Макалистър. Днес обаче, повече от 30 години след заснемането на филма, нищо не е както някога е изглеждало.Всеки сантиметър от емблематичния дом беше украсен в червено и зелено, с карирани детайли, лъскави тапети, блестящи светлини и изобилие от коледни чорапи. Лешникотрошачки и коледни звезди също красяха повърхностите, като вниманието към детайлите беше на първо място, за да се създаде празнична атмосфера.Феновете на филма са съкрушени да видят, че имотът е изцяло обновен. Изчезна всичко, което вече само ще си спомняме, за да се превърне в сиво пространство за живеене, като дървените подове заменят цветните килими, а обикновените, минималистични стени са на мястото на шарените тапети.Феновете не се сдържаха да споделят ужаса си от преобразяването."Това е толкова депресиращо“, коментира потребител в Instagram, докато друг каза, че е "трагедия“. Трети пък напика: "Всичко вече е без индивидуалност.“Домът в Уинетка, Илинойс, вече със сигурност изглежда много по-различно от това, което сме свикнали да виждаме. Липсата на цвят в домовете може първоначално да ни се стори успокояваща, но колкото по-дълго сме заобиколени от него, толкова повече може да ни накара да се чувстваме уморени и изтощени.Тенденцията за семпли интериори е на път да отмине - сега наблюдаваме възраждане на цветовете в много от дизайните, които стават модерни.Кой е собственик на къщата от "Сам вкъщи“?Скандално известният имот е бил собственост на семейство Абендшиен от 1998 до 2012 г., когато те го продават за сумата от 1,585 милиона долара, пише Ladyzone.bg.