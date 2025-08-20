Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Късметче за днешния ден за всяка зодия
Автор: ИА Фокус 08:55Коментари (0)61
©
Вижте какво е късметчето ви за тази сряда, 20 август 2025, според зодиакалния ви знак. И не забравяйте да вярвате силно, за да се случи.

Овен

Голяма и неочаквана изненада ще накара сърцето ви да трепне.

Телец

Нова връзка и нов късмет - ще научите вече какво е истинската любов.

Близнаци

Забавления ви чакат, радост и щастливи дни.

Рак

Щастие, обич и разбирателство ще получиш с едно ново приятелство.

Лъв

Предстои повишение, заслужавате го без съмнение.

Дева

Няма да се отървете от здраве, късмет и пари, пише iwoman.bg.

Везни

Опитайте късмета си, никога не знаете кое сърце ще отключите и откъде любов ще получите.

Скорпион

Истинският късмет се падна на вас - здраве.

Стрелец

Ще научите новина, която дълго време сте чакали.

Козирог

Сантиментален подарък ще ви трогне до сълзи.

Водолей

Никога не се отказвайте от нещо, за което мислите всеки ден.

Риби

Човек, който отдавна сте оставили в миналото, ще се върне.



Още по темата: общо новини по темата: 1051
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
16.08.2025 »
14.08.2025 »
предишна страница [ 1/176 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Най-богатият човек в Европа има 178 милиарда долара
16:49 / 19.08.2025
Пантера дебне селската хижа на Чарлз III и Камила
16:00 / 19.08.2025
Моноспектакълът "Нашенец" на Мариус Куркински гостува в Бургас
15:37 / 19.08.2025
Нашенка разведе голяма турска звезда
15:33 / 19.08.2025
Дефицитът на витамин D отключва автоимунни заболявания
15:27 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: