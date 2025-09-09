Късната закуска води до стареене, депресия и проблеми с оралното здраве?

© Ново проучване установи, че времето от деня, в което хората се хранят – особено закуската може да повлияе на дълголетието, предаде Medical News Today.



Според Световната здравна организация (СЗО), продължителността на живота на човек се е увеличила до 73,3 години през 2024 г. от 64,9 през 1995 г. Очаква се броят на столетниците - хората, които са навършили 100 години - по света да се увеличи от около 722 000 през 2024 г. до почти 4 милиона до 2054 г.



Хасан Дашти, доктор по медицина, регистриран диетолог, клиничен хранителен учен и циркаден биолог в болница "Масачузетс“ е и водещ автор на ново проучване, публикувано наскоро в списанието Communications MedicineTrusted Source, което установява, че времето от деня, в което хората се хранят – особено закуската – също може да повлияе на дълголетието.



Какво е хроннонутриция?



За това проучване изследователите анализират здравни данни от почти 3000 възрастни от Обединеното кралство между 42 и 94 години, които са участвали в надлъжното проучване на познанието в нормална здравословна старост на Университета в Манчестър. Участниците са били проследени повече от 20 години.



"Времето, когато се храним, известно по-често сега като хроннонутриция, наскоро беше признато за важен фактор, който влияе върху метаболизма, съня и цялостното здраве“, обясни Дашти. "Повечето проучвания обаче са фокусирани върху по-млади хора или работници на нощни смени. Възрастните хора могат да бъдат особено засегнати от промените във времето на хранене поради здравословни проблеми и промени в начина на живот.“



"Досега малко се знае за това при възрастните хора и как промените във времето на хранене влияят върху дългосрочното здраве“, продължи той. "Нашето проучване имаше за цел да запълни тази празнина, като изследва десетилетия данни за времето на хранене при възрастните хора и връзката му с дългосрочното здраве.“



Закуската по-късно през деня е свързана с няколко здравословни проблема



В края на проучването Дашти и неговият екип установили, че като цяло, с напредване на възрастта, сме склонни да закусваме и вечеряме по-късно през деня, което може да ограничи времето, което човек яде през деня.



Изследователите открили, че участниците в проучването, които са закусвали по-късно през деня, са свързани с физически и психически здравословни проблеми като депресия, умора и проблеми с оралното здраве.



"В нашия анализ установихме, че редица заболявания често са свързани със закуската по-късно през деня“, уточни Дашти. "Депресията, тревожността, умората или лошото орално здраве могат да затруднят по-ранното хранене за възрастните хора, което може да промени общите модели на хранене и по-специално времето за закуска. Това предполага, че по-късното време за закуска може да служи като маркер за основни здравословни проблеми, предоставяйки на лекарите и болногледачите прост, допълнителен сигнал за влошаване на здравето с течение на времето.“



"Връзката между по-късна закуска и по-високия риск от смъртност показва, че времето за хранене може да отразява повече от просто лични предпочитания и може да бъде свързано с биологично стареене или влошаване на здравето“, каза Дашти.



"Въпреки че ефектът, който открихме, беше много скромен, той подчертава, че дори малки промени във времето за хранене през годините биха могли да дадат представа за по-широки здравни рискове с напредване на възрастта на хората.“



Пълната статия тук.