Къванч Татлъту в центъра на разследването за изчезналия турски милионер 

© Известният турски актьор Къванч Татлъту е свидетелствал като част от разследването във връзка с изчезналия турски милионер- Халит Юкай в началото на месеца. Тогава "Фокус" съобщи, че яхтата му е била намерена разбита и полупотънала в района на Дарданелите, като е нямало никакви следи от собственика ѝ, пише hurriyet.



Посочва се, че актьорът, който също е участвал в усилията по издирване на своя приятел, е бил призован в съда в Ялова, за да бъде информиран за разследването, проведено от Главната прокуратура.



Капитанът на сухотоварния кораб "Арел 7", за който се твърди, че се е блъснал в лодката на Юкай, първоначално е освободен и арестуван след обжалване.



