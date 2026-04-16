С наближаването на края на цъфтежа на лалетата е важно да се полагат правилни грижи, за да останат растенията здрави и да се подготвят за следващия сезон.

Първата стъпка е да се премахнат прецъфтелите цветове в основата им, преди да се образуват семенни кутийки. Това помага на растението да не изразходва енергия за семена, а да я насочи към укрепване на луковицата, съобщава Burgas24.bg.

Важно е листата да не се режат веднага след цъфтежа. Те продължават да фотосинтезират и да натрупват хранителни вещества в луковицата. Преждевременното им премахване може да отслаби растението и да повлияе на бъдещия цъфтеж.

Листата трябва да се оставят да пожълтеят и изсъхнат естествено, което обикновено отнема около 4–6 седмици. След цъфтежа е подходящ момент и за подхранване. Препоръчва се използването на балансиран тор или специален тор за луковични растения, разреден наполовина.

Ако желаете да приберете луковиците, това се прави след пълното изсъхване на листата. Те се изкопават внимателно с градински инструмент, без да се повреждат.