© Докато обратното броене до решаващата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин неумолимо тече, официални лица и от двете страни пристигат в Анкъридж, където ще се състои историческата среща.



Руската агенция ТАСС публикува видео с руския външен министър Сергей Лавров да влиза в хотел в американския град, където ще отседне по време на срещата на върха, облечен със суичър с надпис "CCCP".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.