Леда Гочева и сериалите, които трябва да гледаме тази година

© Фокус През 2024 година излизат няколко интересни нови сериали и нови сезони на вече актуални и хитови сериали с грабващи истории и интересни герои. Това коментира в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" с водещ Благой Д. Иванов кино коментаторът Леда Гочева.



По думите й най-очакваният сериал за 2024 година е политическата сатира "Режимът“ (The Regime) в главната роля с Кейт Уинслет, в който се проследява развитието на съвременна европейска диктатура от момента на началото на разпада й. Другата дългоочаквана продукция е на Том Ханкс и Стивън Спилбърг – Masters of the Air с Остин Бътлър в главната роля. "Той е от типа сериали, които наричаме "престижна телевизия“ – направен е със страшно много пари. В него ще видим впечатляващи въздушни битки с много специални ефекти и екшън сцени.“



"Трябва да се спомене още един сериал, който се казва Abbott Elementary, който обира страшно много награди "Еми“. Сериалът не е нов, но продължава и през тази година. От всичко, което съм видяла, е не просто симпатичен, "Емитата“ му са заслужени. Изглежда от най-приятния тип комедии, които са добродушни,“ обясни тя.



Един от сериалите, към който има много голям интерес, е вторият сезон на фентъзи сериала, предистория на "Игра на тронове“ – "Домът на дракона“ (House of the Dragon), който ще се появи в началото на лятото, разказа още Леда Гочева. "Чудесно направен сериал, кастингът там работи страхотно и мисля, че освен това е много добра адаптация на книгата, която е предистория на "Песен за огън и лед“ на Джордж Р. Р. Мартин.“ Друг също завръщащ се сериал (от Star Wars вселената) е"Андор“ (Andor): "Той е може би най-хубавият Star Wars проект в последните десетина години. Струва си да се гледа най-вече защото е толкова отделен и бих казала с много по-различна и изразена тематика от останалите Star Wars неща. Той е едно прекрасно изключение на фона на всички останали ужасни неща, които се случиха с този франчайз.“



"Един от важните проекти, което трябва да споменем, е изключително амбициозната адаптация на Netflix на книгата "Трите тела“ на Лиу Цъсин, който е първият азиатец, който печели наградата "Хюго“ за първата книга от поредицата. Има една китайска адаптация, но сега това ще е англоезичната адаптация на книгата,“ сподели още кино коментаторът, като препоръча и други два нови сериала, адаптирани по книги, един от които е "Рипли“ на американската писателка Патриша Хайсмит, а втората адаптация на книга е "Един джентълмен в Москва“ на Еймър Тауълс.



Един сериал, който задължително трябва да се гледа според Леда Гочева е шпионският трилър Slow Horses с Гари Олдман в главната роля. "Slow Horses е сериал за шпиони, който обаче за разлика от това, което сме свикнали да гледаме – Джейсън Борн или Джеймс Бонд, е с едни шпиони, които постоянно се провалят във всяка една задача, която си поставят, което много ги хуманизира и ги сваля на нивото на публиката. Така техните проблеми са доста по-лесно разбираеми.“ Друг интересен нов сериал на детективска тематика е Manhunt, който ще бъде интересно да се проследи заради историята и заради епохата, която пресъздава.