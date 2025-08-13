ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ледът под Антарктида се топи отвътре
Как се затопля океанът под леда?
Топли океански течения
Системата на циркулация в Южния океан пренася топли водни маси от тропиците към Антарктида, където те проникват под ледените шелфове.
Промени във ветровете
Засилващите се западни ветрове – резултат от климатичните промени – тласкат топлите течения още по-дълбоко под леда.
Соленост и плътност на водата
По-солената и по-топла вода е по-плътна, което ѝ позволява да се "вмъкне“ под студените ледени маси.
Невидимият процес с видими последици
Тъй като топенето е подводно, ледниците изглеждат стабилни… докато изведнъж се срутят. Така се случи с ледения шелф Ларсен B през 2002 г., когато 3250 км² лед изчезнаха само за 35 дни.
Защо това е опасно?
Покачване на морското равнище – Топенето на ледените маси в Западна Антарктида може да вдигне световното ниво на океаните с над 3 метра.
Промени в океанските течения – Пресният студен приток променя глобалната циркулация и климата.
Риск от екстремно време – Нарушенията в океанските течения могат да засилят бурите и сушите по света.
Как това засяга България?
Макар да сме далеч от Антарктида, повишаването на морското равнище засяга Черноморското крайбрежие, а промяната в океанската циркулация може да измести климатичните зони в Европа, включително да донесе по-екстремни зими или горещи лета.
Антарктида не просто се топи – тя се разпада отвътре. Това е процес, който не виждаме всеки ден, но който пренаписва климатичната карта на планетата.
И ако днес океанът "кипи“ под леда, утре последиците ще се усещат и по нашите брегове.
