Джеки Чан празнува днес. Кинолегендата е роден на 7 април 1954 година в Хонконг. Той е популярен не само като актьор, но и като режисьор, продуцент, сценарист, майстор на бойни изкуства, певец и каскадьор. През 2016 година получи почетен "Оскар“ след повече от пет десетилетия в киното и участие в над 200 филма. Отличен е и със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Кариерата му стартира през 70-те години на миналия век. Не всички знаят, че Джеки Чан е издал над 20 музикални албума и е автор на някои от песните към филмите, в които участва. В началото на кариерата си той е работил и като бияч в клуб. След жесток побой два дни се опитвал да си намести изкълчена кост на китката, а накрая разбрал, че това всъщност е чужд зъб, забил се в ръката му.

Китайското му име е Чан Конг-сан (Chan Kong-sang), което означава "роден в Хонконг“. Преди да приеме западното име Джеки, той е бил познат с различни прякори.