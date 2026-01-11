Миодраг Иванов е известен български шоумен и актьор. Той е роден на 11 януари 1946 г. в Югославия. Син на българин и сръбкиня.Завършил електроника в Нишкия университет и актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов".Работил като главен консултант в Белградската телевизия "Темпо". Играл е в Сливенския театър и в Естрадния театър на БНА. Мио, както още го наричат, започва работа в БНТ през 1973 година като водещ на първата телевизионна попкласация "3 от 8". Девизът му е: " Аз не съм стока, аз съм мостра!" Хоби: Спорт.Професионална кариера:Телевизионната естрадна попкласация "3 от 8" - БНТ - 1973г"Мелодия на годината" от 1977 до 1980г. и от 1986 до 1988г. като това са месечните класации и гала концертите."Златният Орфей" - 1976г., 1981,1990,1993 и 1999г.(През 1990г на първия демократичен "Златен Орфей" е направил хореографията за шестимата водещи около Джуни Джулиът)Фестивалът "Песни за Бургас, морето и неговите трудови хора" - 1979гФестивалът "Песни за Варна" 1983г и 1998г.Младежкото предаване по БНТ - "Ние, вие, те" 1977г.Събота късен следобед - от 1991 - 1993г.Концертът по повод завръщането на националите от САЩ (когато бяхме 4-ти на световното по футбол) 1994г - 19 юли - десет часово ТВ предаване по БНТ"Телевизионно бинго" по Всяка неделя - БНТ - от 1994 до 1999г.Шоуменът се е изолирал в Белград, където казват, че се е оттеглил заради проблеми с простатата, които лекувал успешно.Зад гърба си Мио има три брака – първият е с дъщерята на известния карикатурист Теню Пиндарев – Аврора. Жени се за нея, когато тя е едва на 21 и работи като стюардеса. За жалост, бракът завършва трагично – красавицата загива в самолетната катастрофа заедно с Паша Христова. Съпруга № 2 е Йохана, с която заедно работят по нощните барове. От нея е синът му, кръстен на него - Миодраг. Половинката му обаче го напуска, за да замине за Америка. Третият брак на звездата от соца е с цирковата артистка Диди Цанева, също известна хубавица от годините преди демокрацията. Съвместният живот с нея обаче не върви. Двамата се разделят малко след брака си.