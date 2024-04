© Плажовете на Занзибар са известни със своя несравним бял пясък и кристално море, а от 2010 г. и с едно от най-необичайните заведения за хранене в света.



Някога риболовен пост, ресторантът The Rock се намира на върха на изолирана скала на плажа Michamvi Pingwe на югоизточното крайбрежие на Занзибар. При отлив той е достъпен пеша; по време на прилива вечерящите могат или да се разхождат, или да чакат лодката (комплимент от заведението), възхищавайки се на малката сламена конструкция, която изглежда сякаш плава на повърхността на морето. С меню, съсредоточено върху морски дарове с италиански привкус, The Rock гарантира напълно неповторимо изживяване за хранене.



С необичайната си позиция във водите на Индийския океан The Rock е очарователен, ексклузивен ресторант, който за много кратко време се превърна в една от иконите на този екзотичен остров.



От аванпост за прехраната на рибари от местното село Мичамви, The Rock сега е различна, ценна част от живота им, облагодетелстваща пряко тяхната общност.



Толкова проста идея, но с невероятни логистични предизвикателства за преодоляване; електричество, газ, питейна вода, канализация, интернет, комуникации, съхранение, извозване на отпадъци и всичко това при спазване на ангажимента за минимално въздействие върху околната среда.



Изграден с любов в продължение на много месеци и декориран в семпъл, непретенциозен местен островен стил, ресторантът специализира в морски дарове и местни вкусове. Най-голямото предизвикателство всъщност било как да уважат красотата на местоположението и да гарантират визията си за неусложнена, непретенциозна среда за хранене, допълнена с меню и храна от световна величина.



The Rock не е за всеки – той е твърде малък, за да се погрижи за хората, които предпочитат нискобюджетното бързо хранене.



Разположен срещу плажа Michamvi Pingwe на югоизточния бряг на острова, понякога е наричан плаващ ресторант. Това е трапезария сред природата и страстно приготвена храна.



Настаняват двойки и групи до 20 – разбира се, само с предварителна резервация. The Rock е на разположение за специални поводи и може да бъде запазен за частни събития.



Разполага с открита тераса, предлагаща романтична вечер под африканските звезди през нощта, небето през деня, с панорамни морски пейзажи, където може да се насладите на по питие преди или след хранене.



През годините Фондацията на ресторанта е разработила няколко проекта, фокусирани върху децата от двете близки села. Проектите целят да им предложат идеалните условия и инструменти за преследване на по-добро бъдеще, както и да



даде на местните селяни различни възможности за подобряване на качеството на живот чрез създаване на проекти за помощ на Занзибар.