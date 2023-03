Легендарният Брайън Мей вече е рицар

© Instagram Британският крал Чарлз III посвети китариста и съосновател на рок групата Queen Брайън Мей в рицарско звание.



Церемонията се състоя в Бъкингамския дворец.



Мей получи титлата за постиженията си в областта на музиката, астрофизиката и опазването на дивата природа, пише "Телеграф".



На първата церемония по награждаването от времето на управлението на Чарлз III присъства съпругата на музиканта, британската актриса Анита Добсън.



Отсега нататък двамата официално ще бъдат наричани "сър" и "лейди" Мей.



Брайън Мей е роден на 19 юли 1947 г. Той завършва физика и математика в Имперския колеж в Лондон и се отказва от научната си кариера, за да се занимава с музика.



Мей е един от основателите на рок групата Queen, а също така е съавтор на песните "Who Wants to Live Forever", "The Show Must Go On", "We Will Rock You" и други песни на групата.



Той е основател на фондация "Save Me", която работи за защита на животните от малтретиране.