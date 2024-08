Легендата Лайза Минели най-накрая ще разкаже всичко

© Лайза Минели започва работа върху издаването на мемоарите си. Изданието ще бъде в три варианта - на хартия с твърди корици, в електронен и аудио формат. Легендата най-накрая реши сама да разкаже собствената си история, пишат "Холивуд рипортър". Прогнозите са, че до две години трябва да държим в ръце книгата.



Темперамент, неподражаем чар и интелигентност отличават американската актриса и певица, която е сред малкото печелили всичките четири най-престижни награди "Оскар“ (за кино), "Еми“ (за телевизия), "Грами“ (за музика) и "Тони“ (за театър). От 1991 г. има звезда на Холивудската алея на славата.



Лайза Минели е родена на 12 март 1946 г. в Лос Анджелис. Дъщеря е на световноизвестната актриса Джуди Гарланд, изиграла Дороти в "Магьосникът от Оз“ през 1939 г., и режисьора Винсънт Минели. Основно е била отгледана в студията на MGM, докато родителите ѝ прекарват почти цялото си време там, и прави дебюта си на тригодишна възраст, във филма "In the Good Old Summertime“. Родителите ѝ се развеждат през 1951 г., а през 1952 г. майка ѝ се омъжва за Сидни Луфт.



На шестнадесетгодишна възраст Лайза заживява сама в Ню Йорк, в борбата си за своя собствена кариера в шоубизнеса. Първото ѝ признание идва за ролята ѝ в театралната продукция "Best Foot Forward“ през 1963 г. Година по-късно Джуди Гарланд кани Лайза да участва заедно с нея в представление на "London Paladium“. Шоуто жъне успех мигновено и на второто представление Лайза бива включена за постоянно.



Представянето на Лайза в Лондон се превръща в повратна точка в кариерите и в отношенията на майка и дъщеря. Публиката всеотдайно се влюбва в Лайза и Джуди Гарланд, съзнавайки, че Лайза е вече възрастна, със своя собствена кариера. По време на това шоу Лайза се запознава с първия си съпруг, Питър Алън, приятел на Джуди. Лайза печели наградата "Тони" на 19-годишна възраст и бива номинирана за наградата "Оскар", на 23-годишна възраст, за ролята си на Пуки Адамс, във филма "The Sterile Cuckoo“.



Тя печели "Оскар“, за ролята си на Сали Боус, във филма "Кабаре“. 70-те години на миналия век са много ангажиращи за Лайза. Тя постоянно се снима във филми, участва в представления и музикални изяви. Тя и нейният добър приятел на име Халстън са редовни посетители на "Студио 54“ – най-известния диско клуб в света. Браковете ѝ с продуцента Джак Хейли-младши и Марк Жиро, известен скулптор, завършват с развод.