|Легенди на рока идват в Бургас
Група СПРИНТ ще бъде в центъра на събитието, като събира рамо до рамо легендарни банди и изпълнители: ЩУРЦИТЕ, СИГНАЛ, ИМПУЛС, ДИАНА ЕКСПРЕС и МИЛЕНА СЛАВОВА. Феновете могат да очакват незабравим концерт под открито небе, изпълнен с вечни хитове, носталгия и взривяваща енергия.
Водещи на събитието ще бъдат телевизионната водеща и певица Галя Георгиева, както и популярният ПР експерт Атанас Лазаров, които ще пренесат публиката през златните години на българския рок с много стил, чар и емоция.
Концертът започва в 20:00 ч. в Летния театър – Бургас, а билетите вече са в продажба през платформите Grabo.bg и Eventim.bg.
Събитието обещава да се превърне в паметна вечер не само за феновете на рока, но и за българската музикална сцена като цяло.
