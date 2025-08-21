Новини
Легенди на рока идват в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 11:24
©
На 1 септември 2025 г. сцената на Летния театър в Бургас ще бъде домакин на едно от най-очакваните музикални събития на годината , което ще обедини на една сцена най-емблематичните имена от българската рок сцена.

Група СПРИНТ ще бъде в центъра на събитието, като събира рамо до рамо легендарни банди и изпълнители: ЩУРЦИТЕ, СИГНАЛ, ИМПУЛС, ДИАНА ЕКСПРЕС и МИЛЕНА СЛАВОВА. Феновете могат да очакват незабравим концерт под открито небе, изпълнен с вечни хитове, носталгия и взривяваща енергия.

Водещи на събитието ще бъдат телевизионната водеща и певица Галя Георгиева, както и популярният ПР експерт Атанас Лазаров, които ще пренесат публиката през златните години на българския рок с много стил, чар и емоция.

Концертът започва в 20:00 ч. в Летния театър – Бургас, а билетите вече са в продажба през платформите Grabo.bg и Eventim.bg.

Събитието обещава да се превърне в паметна вечер не само за феновете на рока, но и за българската музикална сцена като цяло.








