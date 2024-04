Лейди Гага е подложена на жестоки критики

© Певицата Лейди Гага се оказа подложена на жестоки критики и натиск да отмени плановете си да бъде домакин на моминското парти на сестра си в The Box на фона на дело за сексуален тормоз срещу клуба. Това пише Page Six.



Скандалният и дързък нощен клуб The Box — който е също толкова добре известен със своите скандални сценични представления, е съден от бивш служител, който твърди в съдебни документи от 2022 г., че мениджърите "нареждали и принуждавали жени сервитьорки, изпълнители и служители да се обличат провокативно и да пътуват из Ню Йорк, за да привлекат клиенти в заведението, където ще бъдат обслужвани със сексуални актове, наркотици и алкохол“.



Източници на изданието казаха, че екипът на Лейди Гага я е помолил да смени заведението, в което ще проведе моминското парти, за да избегне обществен линч.