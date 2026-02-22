Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "подводни камъни"
© NOVA NEWS
Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност могат да бъдат "подводни камъни“ за здравето, предупреждава кардиологът д-р Ценка Бонева.
Според кардиологът д-р Ценка Бонева метаболитният синдром представлява комбинация от рискови фактори – високо кръвно, увеличена обиколка на талията, високи триглицериди, нисък добър холестерол и повишена кръвна захар - които увеличават вероятността от диабет, инфаркт и инсулт.
Инсулиновата резистентност е механизъм, при който клетките не реагират на инсулина, което води до хронично възпаление и увреждане на кръвоносните съдове.
Д-р Бонева подчертава пред NOVA NEWS, че дори слабите хора могат да имат нездравословен липиден профил. "Слабият човек не е автоматично защитен от дислипидемия, от развитие на атеросклероза. Генетиката и начинът на живот имат огромно значение“, каза тя. Лошият холестерол и високите триглицериди водят до натрупване на атеросклеротични плаки, а статините могат да стабилизират тези плаки и да намалят риска от усложнения.
Кардиологът обясни, че приемът на статини е дългосрочна стратегия: "Спирането им води до ребаунт ефект - липидите се връщат до или над предишните стойности, а това увеличава риска особено при пациенти с диабет и сърдечно-съдови заболявания“. Д-р Бонева подчерта, че медикаментите не заместват здравословния начин на живот – храненето и физическата активност остават ключови.
За пациентите с наднормено тегло специалистът препоръчва постепенно въвеждане на движение – ежедневни разходки, бавно бягане, плуване и силови упражнения в рамките на възможното.
