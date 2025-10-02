Лекар разсея популярен мит за кафето

© Лекарят и телевизионен водещ Сергей Агапкин разсея популярeн мит за кафето. В ефира на предаването "За най-важното" той заяви, че е полезно да се пие тази напитка на празен стомах, противно на общоприетото схващане за опасностите от този навик.



Експертът отрече твърдението, че пиенето на кафе на празен стомах е нездравословно.



"За много хора като цяло чаша кафе на празен стомах е чудесен начин да освободят жлъчния мехур от застояла жлъчка“, обясни Агапкин.



Медикът също отбеляза, че пиенето на кафе на празен стомах помага на хората със запек, защото стимулира стомашно-чревния мотилитет, пише zdrave.to.