|Лекар разсея популярен мит за кафето
Експертът отрече твърдението, че пиенето на кафе на празен стомах е нездравословно.
"За много хора като цяло чаша кафе на празен стомах е чудесен начин да освободят жлъчния мехур от застояла жлъчка“, обясни Агапкин.
Медикът също отбеляза, че пиенето на кафе на празен стомах помага на хората със запек, защото стимулира стомашно-чревния мотилитет, пише zdrave.to.
Още новини от Любопитни новини:
