Лена Бориславова е обсебена от младия актьор и секссимвол Филип Буков.
Той вече е не само лице от театралната сцена и телевизионния екран. Буков бе и редовен герой в протестите в триъгълника властта, които ПП-ДБ така настойчиво се опитва да припознае като свои. Младият актьор е изключително активен в социалните мрежи, където умело поддържа имиджа си на бунтар с плочки. Видеата му гол до кръста се радват на хиляди харесвания, а под тях се редят коментари от ученички, майки и дори баби, които не крият възхищението си от него.
Според хора от ПП сред най-редовните зрители на тези клипчета била и самата Лена Бориславова. Депутатката от "Промяната" често била сред първите, които натискат бутона "харесай“ под всяка нова публикация на Буков. Наблюдателни потребители вече са засичали голямата й активност и коментират, че това трудно може да бъде обяснено само с гражданска ангажираност.
Лена дори съжалявала, че не е засякла актьора по площадите по време на протестите, където той редовно присъстваше и заемаше видима позиция, за да може да говори с него на живо. Според нейни приближени тя дори сериозно обмисляла да посети театрална постановка с Филип Буков след Нова година.
Засега обаче планът оставал само на ниво идея, тъй като Бориславова се притеснявала, че евентуалното й присъствие в салона може да бъде засечено и моментално превърнато в нов скандал от зложелатели, а това, че "фенства“ по секссимвола, е последното, което иска да се обявява за нея.
След "Парапетгейт“ с Кирил Петков, който я превърна в постоянен герой на мемета, скечове и злободневни шеги, Лена е изключително внимателна. Близки до нея твърдят, че тя се страхува от нова вълна от подигравки, които могат да разклатят публичния й образ и да създадат напрежение в отношенията й с половинката й Миро - тема, която отдавна е любима на таблоидите и се следи под лупа.
Въпреки това Бориславова споделяла на приятелки, че протестърът й е изключително симпатичен не само заради гражданската му позиция и социалните му мрежи са едно от малките й забавления.
Симпатията обаче май не е споделена, тъй като Буков не следва в социалните мрежи депутатката и негови харесвания под нейни публикации няма, поне засега.
