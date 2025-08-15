ЗАРЕЖДАНЕ...
|Леонардо ди Каприо каза за какво съжалява
По време на интервю с известния режисьор Пол Томас Андерсън Ди Каприо разказа за единствената пропусната възможност, която все още го преследва: главната роля във филма "Boogie Nights“ от 1997 г., която в крайна сметка отиде при Марк Уолбърг.
В интервюто Андерсън, който режисира филма, попита Ди Каприо за избори, за които съжалява, а той отговори: "Най-голямото ми съжаление е, че не участвах в "Boogie Nights“. Това беше дълбок филм на моето поколение. Не мога да си представя никой друг освен Марк [Уолбърг] в него. Когато най-накрая успях да гледам този филм, просто си помислих, че е шедьовър.“
Ди Каприо добави : "Иронично е, че ти си човекът, който задава този въпрос, но е истина.“
"Boogie Nights“ спечели признание от критиката и множество номинации за награди "Оскар“, като даде старт на актьорската кариера на Уолбърг и допълнително затвърди мястото на Андерсън в индустрията, припомни Fox News.
