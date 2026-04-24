Голямата Лили Иванова празнува рожден ден днес, информира Burgas24.bg. Примата на българската естрада е родена на 24 април 1939 г. в Кубрат. Тя е кръстена на починалата си по-голяма сестра Лиляна. В кръщелното ѝ свидетелство е записана като Лиляна Иванова Петрова.

Родители на Лили са Мария Дамянова и Иван Дамянов. Майка ѝ е от село Тетово, до Кубрат. Баща ѝ е чиновник в полицията и кметството в периода преди 9 септември 1944 г., което впоследствие става причина да бъде арестуван за повече от три месеца. По време на Втората световна война той започва да се занимава с отдаване на автомобили под наем, а по-късно става шофьор. Майка ѝ по принцип не е работела, но при финансови трудности е работела като сервитьорка. Семейството има четири деца – всички момичета, като две от тях умират от скарлатина.

Лили завършва медицински техникум във Варна и работи като медицинска сестра. От 1961 г. развива непрекъсната изпълнителска и концертна дейност, записва песни и албуми.