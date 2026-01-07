Лили Иванова и Софи Маринова подготвят нещо грандиозно
На сцената ще се съберат някои от най-големите имена в българската музика – Лили Иванова, Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, братя Аргирови, Дара и Михаела Маринова. Всички изпълнители ще пеят без хонорар, а в концерта ще участва оркестърът на Националния музикален театър с диригент Димитър Косев, както и от LI Orchestra с музикален продуцент Ангел Дюлгеров. В спектакъла ще се включат и популярни български актьори чрез специално подготвени видеа.
Според екипа на Лили Иванова публиката ще чуе най-обичаните хитове на изпълнителите в напълно нови аранжименти с бенд и симфоничен оркестър. От фондацията подчертават, че всички поканени артисти са приели участието с уважение и респект към каузата, а идеята е концертът да бъде не само музикално събитие, а реална подкрепа за колегите им от сцената.
Най-големият акцент в шоуто обаче е участието на Софи Маринова редом до Лили Иванова. След години очакване и публично заявявана възхита ромският славей за първи път ще излезе на една сцена с най-големия си идол. През годините Софи неведнъж е споделяла, че мечтата ѝ е да пее с Лили Иванова и да бъде част от нейно голямо музикално събитие. Тази мечта вече е факт.
Самата Софи Маринова не скри вълнението си и написа в социалните мрежи: "Благодаря за поканата от великата Лили Иванова! За мен ще бъде чест да участвам заедно с нея в благотворителния концерт, който организира“. За нея това участие има не само професионално, но и силно лично значение, тъй като Лили Иванова винаги е била нейният най-голям пример и вдъхновение.
Високият интерес към събитието и бързо разпродадените скъпи билети показват, че концертът вече се очертава като едно от най-значимите музикални събития на 2026 г. както заради каузата, така и заради историческата среща на сцената между Лили и Софи Маринова, пише "Ретро".
