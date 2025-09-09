Лили Иванова издирва жена, на която е безкрайно благодарна

© Facebook Лили Иванова търси художничка, нарисувала лицето на певицата на стена в София.



"Благодаря от цялото си сърце на незнайната, талантлива, млада художничка, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София! Благодаря за чудесния разказ и на г-жа Miroslava Veleva-Radkova! Здраве, щастие и любов!", пише Лили Иванова в личния си Фейсбук прафил.



"Моля, ако някой познава художничката и има неин контакт, да се свърже с моя екип на info@lili.bg", призовава примата